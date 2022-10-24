رئيسة الحكومة : منوال التنمية السابق أثبت عجزه على تنفيذ الاصلاحات

اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين أن منوال التنمية السابق أثبت عجزه على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.





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وأضافت نجلاء بودن في افتتاح الندوة الثلاثية رفيعة المستوى حول "اعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد/ الحوار الاجتماعي كرافعة للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي" التي تجمع الحكومة و اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه لا يمكن اعادة البناء بمنوال تنموي خلق التفاوت الاجتماعي و خلف الشعور بالاقصاء والتهميش.وأكدت التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معتبرة أن هذا الحوار يمثل آلية في طريق تحقيق التنمية والاستقرار.ولاحظت، أن أهم الدروس التي تركتها كورونا يتمثل في ضرورة معالجة تداعياتها ضمن شراكات فاعلة تمكن من تحقيق التنمية المستدامة، لافتة، الى أن التحديات الماثلة تتركز حول زيادة النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاقم البطالة والفقر.وشددت رئيسة الحكومة، على أن الظرف الحالي يستوجب مراجعة السياسات التنموية في اطار السعي الى تجاوز مخلفات الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، مشيرة الى أن الحكومة تعوّل على الحوار الاجتماعي لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية .وبينت أن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال تطبيق أحكام مرسوم جديد ينص على تحسين انجاز المشاريع العمومية والخاصة وكذلك مع صدور أمر مراجعة كلفة مشاريع الأشغال العامة .