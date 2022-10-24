الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب بنشر قائمة المناطق المجاحة وتقديم التعويضات للفلاحين المتضررين

طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف اليوم الاثنين الحكومة بالاسراع في اصدار قائمة المناطق الفلاحية المجاحة خلال الموسم الفلاحي الماضي 2021 / 2022، وتقديم التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين، وذلك عبر تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية الذي تم بعثه للغرض، وفق ما عبر عنه رئيس الاتحاد منير العبيدي في تصريح ل"وات".







وقال العبيدي في هذا السياق أن تأخير اصدار قائمة المناطق المجاحة جراء الجفاف الذي ضرب الجهة خلال الموسم الماضي وخاصة جنوب ولاية الكاف وعدم تقديم التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين أثر سلبا على سير الموسم الفلاحي الجديد سيما في ظل عزوف البنوك على تمويل الموسم بالشكل المناسب، حسب قوله



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وجدد الدعوة إلى الإسراع بتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي الجديد وخاصة مادة ثاني الأمونيتر الفسفوري التي يستوجب نثرها قبل القيام بعمليات البذر للحبوب التي قال انها ستنطلق مع منتصف شهر نوفمبر القادم.



وقال العبيدي في هذا السياق أن تأخير اصدار قائمة المناطق المجاحة جراء الجفاف الذي ضرب الجهة خلال الموسم الماضي وخاصة جنوب ولاية الكاف وعدم تقديم التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين أثر سلبا على سير الموسم الفلاحي الجديد سيما في ظل عزوف البنوك على تمويل الموسم بالشكل المناسب، حسب قولهوجدد الدعوة إلى الإسراع بتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي الجديد وخاصة مادة ثاني الأمونيتر الفسفوري التي يستوجب نثرها قبل القيام بعمليات البذر للحبوب التي قال انها ستنطلق مع منتصف شهر نوفمبر القادم.