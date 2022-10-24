القيروان: تلميذة 17 سنة تنتحر داخل غرفة نومها


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 11:02 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان رفع جثة تلميذة تبلغ من العمر 17 سنة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة،بعد ان عثر عليها مشنوقة داخل غرفة نومها.
هذا واذنت النيابة للوحدات الامنية بالقيروان بفتح بحث في الغرض الوقوف على ملابسات وفاتها.


ووفق اذاعة صبرة أف أم بالقيروان تدرس الضحية بالسنة الثانية إختصاص علوم تجريبية بإحدى المعاهد الثانوية الخاصة.
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ووفق نفس المصدر, سبب إقدام الضحية على الانتحار يعود للحالة النفسية الصعبة التي تعيشها التلميذة بسبب سخرية زملائها منها اثر سؤال وجهه لها احد اساتذتها.

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