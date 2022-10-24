أنس جابر تحافظ على المركز الثاني عالميا للأسبوع السابع على التوالي


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 10:55 قراءة: 1 د, 5 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.


وشهد التصنيف الجديد، على تطورات هامة، أبرزها خروج اللاعبة الأستونية آنيت كونتافيت من قائمة اللاعبات العشرة الأوليات، اثر تراجعها من المركز الثالث الى المركز 17 عالميا، مقابل ارتقاء اللاعبة الأمريكية جيسكا بيغولا الحائزة على بطولة غوادا لاخارا للماسترز الى المركز الثالث.

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وفي ما يلي الترتيب الجديد للاعبات العشرة الأوليات:

1 - البولونية ايغا شفاينتيك ( 10335 ن)
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2 - التونسية أنس جابر (4555 ن)
3 - الأمريكية جيسيكا بيغولا (4316 ن)
4 - الأمريكية كوكو غوف (3271 ن)
5 - اليونانية ماريا ساخاري (3121 ن)
6 - الفرنسية كارولين غارسيا (3000 ن)
7 - البيلاروسية آريانا سابالينكا (2970 ن)
8 - الروسية داريا كاساتكينا (2935 ن)
9 - الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (2795)
10- الرومانية سيمونا هاليب (2661 ن)
 
يذكر أنّ النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر هذا العام، بحصولها على لقب بطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) ولقب بطولة برلين العشبية (500 نقطة)، وبلوغها لنهائي بطولة شارلستون (500 نقطة) ونهائي بطولة روما للماسترز (1000 نقطة)، ونهائي بطولة ويمبلدون (غراند سلام) ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة (غراند سلام) مكنتها من ضمان التأهل لبطولة المرحلة الختامية المقرر اقامتها من 31 أكتوبر الى 7 نوفمبر القادم بتكساس الأمريكية.
ويشارك في بطولة المرحلة الختامية أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدار العام.

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