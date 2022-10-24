أمين سليم: من المرجح إنتهاء فيروس كورونا في غضون شهرين لتحل محله النزلة الموسمية

رجّح الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أمين سليم اليوم الاثنين انتهاء فيروس كورونا في غضون شهرين باعتبار ان الفيروسات لا تعيش لأكثر من ثلاث سنوات وستحل محله النزلة الموسمية خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب





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وأوضح أمين سليم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الفرضية تعتبر إحدى السيناريوهات المحتملة للفترة القادمة وهي فرضية تعد الأقرب الى الواقع حسب تقديره مبرزا في هذا الصدد أن العالم عايش جائحة كورونا منذ بدايتها أواخر 2019 ولايمكن للفيروسات ان .تعيش وتتطورلأزيد من هذا الوقتوأضاف عضو اللجنة العلمية أن الفرضية الثانية الممكنة هي ان تعيش تونس في غضون نفس الفترة (شهر ديسمبر القادم) موجة سابعة لا تكون حادة وتتزامن مع وجود فيروس النزلة الموسمية وهي فرضية رجحها العديد من أعضاء اللجنة العلمية فيما استبعد الفرضية الثالثة وهي ظهور موجة حادة تسببها سلالة جديدة متحورة.ولفت الى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صرحت يوم الأربعاء الماضي بوجود أكثر من 300 متحور لأوميكرون مبينا أن هذه المتحورات ظهرت نتيجة لانتشار الفيروس بمختلف الدول حسب خاصية الشعوب.وبيّن أن العالم وخاصة أوروبا تعيش حاليا على وقع انتشار المتفرع "بي أ 4.6" ولم يتبين بعد خطورته كما أنه لم يتم تسجيل حالات دخول أقسام الإنعاش بسبب هذا المتحور.وأفاد أمين سليم أن المتحور المهيمن حاليا في تونس هو "بي أ4.5".