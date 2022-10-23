التشريعية 2022: تقديم 891 ملف ترشح إلى غاية اليوم الأحد، منها 774 لرجال و117 لنساء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للإنتخابات التشريعية، بتاريخ اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، بلغ 891 ملفا منها 774 لرجال و117 لنساء.





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وكانت عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022 قد انطلقت منذ الإثنين 17 أكتوبر 2022، لتتواصل إلى غاية يوم غد الإثنين 24 أكتوبر، (إلى الساعة السادسة مساء(، بالمراكز الرئيسية التي خصصتها الهيئة لقبول ملفات المترشحين والتزكيات الخاصة بهم.ووفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة الإنتخابية في قرارها عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، تقوم الهيئة بالبت في الترشحات المقدمة، إثر غلق باب الترشحات (24 اكتوبر)، في أجل اقصاه يوم 31 اكتوبر، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في أجل أقصاه 1 نوفمبر 2022، وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.كما نص القرار على أن آخر اجل لقبول انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس النواب هو يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.وتتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا، بعد انقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. وإثر انتهاء فترة تقديم الترشحات والإعلان نهائيا عن قائمة المترشحين، تنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر لتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2022.