معرض " clin d’œil " للفنانة التشكيلية لمياء بن الأمين سعيدان: محاكاة عاطفية للعالم وللذات

يحتضن معلم "سانت لاكروا" بالمدينة العتيقة بالعاصمة المعرض الشخصي الأول للفنانة التشكيلية لمياء بن الأمين سعيدان. وهو معرض يحمل عنوان "clin d’œil" (غمزة) تم افتتاحه أمس السبت 22 أكتوبر 2022 ويتواصل إلى يوم 19 نوفمبر القادم.





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ويضمّ المعرض حوالي 30 لوحة محورها "العين البشرية". وقد اختارت الفنانة التشكيلية التعبير الحر النابع من الأحاسيس والعواطف لتعيد تشكيل الواقع من منظور تجريدي خلافا لما هو سائد في الفن الكلاسيكي المحاكي للواقع.وتبرز الفنانة لمياء بن الأمين سعيدان من خلال أعمالها التي يعود بعضها إلى سنة 2004، ثراء العالم بأشكاله وألوانه وأضوائه وأبعاده ومختلف مكوناته الأخرى. فالعين في اللوحات هي نافذة على العالم الخارجي للإنسان وأيضا على عالمه الباطني، إذ بمجرّد النظر إلى اللوحة، يُدرك المتفرّج الحالة النفسية التي تعبّر عنها العين، فكانت اللوحات مراوحة بين الألم والمعاناة والهزات التي يعيشها الإنسان خاصّة بعد 2011، ولكنها أيضا كانت تحمل شحنات أمل في غد أفضل.والفنانة التشكيلية لمياء بن الأمين سعيدان هي أستاذ أول مميز درجة استثنائية متحصلة على الأستاذية في التربية التشكيلية وعلى شهادة الكفاءة في البحث من المعهد العالي للفنون و الهندسة المعمارية والتعمير بتونس. وهي عضوة في اتحاد الفنانين التشكليين التونسيين منذ سنة 2009. وكانت لها مشاركات في عدة معارض جماعية وساهمت بلوحاتها في التعبير عن لحظات فارقة في تاريخ تونس وفي التجربة الوجودية لكل إنسان. كما عملت في مسيرتها الفنية على تثمين التراث التونسي بما يساعد على مزيد إبراز البعد الجمالي للهوية التونسية.