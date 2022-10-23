باراج - بقاء اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية في الرابطة المحترفة الثانية

ضمن اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بقاءهما ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 حيث فاز اولمبيك مدنين اليوم على سكك الحدي الصفاقسي في الباراج الحاسم بركلات الترجيح 3-1 على سكك الحيد الصفاقسي بعد التعادل في الوقت القانوني للمباراة 1-1 .

وسجل لسكك الحديد الصفاقسي حازم ميداني د21 بينما تمكن عادل بوشددية من التعديل لاولمبيك مدنين د51







ومن جهته تفوق مستقبل المحمدية على كوكب منزل نور بنتيجة 2-1

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وسجل لمستقبل المحمدية سمير لعروسي د84 وجمال الدين بوبكري د90 بينما جاء هدف كوكب منزل نور عن طريق اشرف مناعي د41



وسيلتحق اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب كل من سكك الحديد الصفاقسي وكوكب منزل مور في الرابطة الثالثة في الموسم الجديد.



ومن جهته تفوق مستقبل المحمدية على كوكب منزل نور بنتيجة 2-1وسجل لمستقبل المحمدية سمير لعروسي د84 وجمال الدين بوبكري د90 بينما جاء هدف كوكب منزل نور عن طريق اشرف مناعي د41وسيلتحق اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب كل من سكك الحديد الصفاقسي وكوكب منزل مور في الرابطة الثالثة في الموسم الجديد.