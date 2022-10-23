باراج - بقاء اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية في الرابطة المحترفة الثانية -


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 18:38 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ضمن اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بقاءهما ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 حيث فاز اولمبيك مدنين اليوم على سكك الحدي الصفاقسي في الباراج الحاسم بركلات الترجيح 3-1 على سكك الحيد الصفاقسي بعد التعادل في الوقت القانوني للمباراة 1-1 .
وسجل لسكك الحديد الصفاقسي حازم ميداني د21 بينما تمكن عادل بوشددية من التعديل لاولمبيك مدنين د51


ومن جهته تفوق مستقبل المحمدية على كوكب منزل نور بنتيجة 2-1
..

.

وسجل لمستقبل المحمدية سمير لعروسي د84 وجمال الدين بوبكري د90 بينما جاء هدف كوكب منزل نور عن طريق اشرف مناعي د41

وسيلتحق اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب كل من سكك الحديد الصفاقسي وكوكب منزل مور في الرابطة الثالثة في الموسم الجديد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255304



En continu...

Toutes les news...
الأحد 23 أكتوبر 2022 | 27 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:35 15:09 12:11 06:34 05:07
Babnet
25°
 Babnet32° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-1932°-2130°-2129°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   