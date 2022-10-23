لمشاهدة مونديال " 2022 عبر الشاشة في دبي - 20 ألف دولار لتأجير يخت ل30 شخصا لليلة واحدة

يتوقع ملاحظون تدفق مئات آلاف المشجعين على منطقة الخليج من أجل بطولة كاس العالم التي ستقام في 20 نوفمبر المقبل في قطر و أن كثيرين ستوجهون إلى الإمارات بسبب محدودية أماكن الإقامة في قطر، الدولة المضيفة المجاورة حسب تقرير مصور لتلفزيون "رويتر".





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وجاء في التقرير ان الخطوط الجوية القطرية ساعدت في تنظيم خدمة نقل مكوكية تديرها شركات طيران إقليمية داخل وخارج الدوحة خلال أيام المباريات من مدن الخليج تشمل ما لا يقل عن 60 رحلة يومية من وإلى دبي.وتستعد الفنادق والمطاعم وغيرها من الأماكن في دبي لاستقبال تدفقات الزائرين والمشجعين المحليين بفعاليات وعروض خاصة بكأس العالم.وقد اختار البعض، متابعة المباريات وهم في عرض البحر.ويبرمج بعضهم قضاء اوقات ممتعة مع عائلاتهم وأصدقائهمم ومشاهدة مقابلات كأس العالم من عرض البحر ".وذكرت، جايني ثاكر، مديرة التسويق في شركة لتأجير اليخوت إن الطلب على الإيجارات من أجل كأس العالم آخذ في الازدياد.وقالت ثاكر "نتوقع الكثير من الاستفسارات والكثير من الحجوزات أيضا... أنا شخصيا أعتقد أنه عندما تتحدث عن لعبة مثل كرة القدم فهي متصلة عاطفيا إلى حد كبير بجميع الأشخاص أيضا، وهم متحمسون حقا لمشاهدة لاعبيهم المفضلين والفرق المفضلة على الشاشة الكبيرة. وأعتقد أن الكثير والكثير من الناس سيؤجرون معنا، ولدينا بالفعل 15 حجزا".وبتكلفة 20 ألف دولار في الليلة، يمكن للحرفاء تأجير يخت بمساحة 140 قدما من 3 طوابق ويضم جاكوزي ويتسع لثلاثين ضيفا.وتقدم الشركة أيضا خدمة مشتركة لمجموعات من المشجعين الذين يرغبون في مشاهدة المباريات سويا بينما يستمتعون بتجربة اليخت الفاخر.