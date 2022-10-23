تونس ترفع عائدات تصدير زيت الزيتون إلى 2049 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022

ارتفعت عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون ما بين شهري نوفمبر 2021 وسبتمبر 2022 ، بنسبة 3ر29 بالمائة لتبلغ زهاء 2049 مليون دينار وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.





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ويأتي هذا الارتفاع ، وفق أرقام أوردها المرصد ضمن نشريته لشهر أكتوبر 2022 ، في وقت تراجعت فيه الكميات المصدرة خلال موسم 2021-2022 بنحو 3ر6 بالمائة لتبلغ 192 ألف طن فقط مقارنة بالموسم السابق.وصدرت تونس خلال موسم جني الزيتون 2020-2021، قرابة 8ر204 ألف طن من زيت الزيتون إلى عدة أسواق خارجية بمبلغ 5ر1584 مليون دينار.وتنطلق تونس خلال شهر نوفمبر 2022 في جني صابة الزيتون لموسم 2022-2023 في ظل تعمق لعجز الميزان التجاري الغذائي الذي استفاد من عائدات تصدير زيت الزيتون المقدرة بــ1ر2496 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022 .