تونس ترفع عائدات تصدير زيت الزيتون إلى 2049 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 17:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ارتفعت عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون ما بين شهري نوفمبر 2021 وسبتمبر 2022 ، بنسبة 3ر29 بالمائة لتبلغ زهاء 2049 مليون دينار وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.


ويأتي هذا الارتفاع ، وفق أرقام أوردها المرصد ضمن نشريته لشهر أكتوبر 2022 ، في وقت تراجعت فيه الكميات المصدرة خلال موسم 2021-2022 بنحو 3ر6 بالمائة لتبلغ 192 ألف طن فقط مقارنة بالموسم السابق.

..

.

وصدرت تونس خلال موسم جني الزيتون 2020-2021، قرابة 8ر204 ألف طن من زيت الزيتون إلى عدة أسواق خارجية بمبلغ 5ر1584 مليون دينار.

وتنطلق تونس خلال شهر نوفمبر 2022 في جني صابة الزيتون لموسم 2022-2023 في ظل تعمق لعجز الميزان التجاري الغذائي الذي استفاد من عائدات تصدير زيت الزيتون المقدرة بــ1ر2496 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022 .
..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255300



En continu...

Toutes les news...
الأحد 23 أكتوبر 2022 | 27 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:35 15:08 12:11 06:34 05:07
Babnet
26°
 Babnet31° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1932°-2130°-2129°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   