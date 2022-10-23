كاس العالم 2022 - برنامج الفترة الاعدادية الأخيرة للمنتخب التونسي

سيتحول المنتخب التونسي إلى مدينة الدمام بالسعودية يوم 6 نوفمبر المقبل لإجراء تربص يتواصل الى غاية 13 نوفمبر من نفس الشهر في اطار المرحلة الاخيرة من التحضيرات لمشاركته السادسة في كاس العالم بقطر حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.





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وسيشارك في هذا التربص اللاعبون الذين تنتهي التزاماتهم مع الأندية قبل الموعد المعلن باعتبار أن التزامات اللاعبين مع فرقهم في البطولات الاوروبية تنتهي "قانونا" يوم 13 نوفمبر ، كما تنتهي التزامات اللاعبين ضمن المسابقات الافريقية للاندية يوم 9 نوفمبر المقبل . وتؤكد الجامعة على أنه سيتم إعداد برنامج خاص للعديد من اللاعبين الذين تنتهي التزاماتهم مع أنديتهم قبل الموعد المحدد لهذا التربص .وسيتحول المنتخب الوطني الى الدوحة مباشرة إثر تربص الدمام وسيجري مقابلة دولية ودية في الدوحة مع منتخب إيران "المصنف 20 عالميا" يوم 16 نوفمبر المقبل،على أن يتم لاحقا تأكيد الملعب وساعة انطلاق المقابلة .ويذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يوم 14 نوفمبر المقبل كآخر أجل لإرسال القائمة النهائية لكل منتخب والتي تتكون من 26 لاعب .واوضحت الجامعة انه باعتبار أن آخر جولة ضمن البطولات الأوروبية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المونديال ستكون يوم 13 نوفمبر ، فانه سوف يقع الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب التونسي يوم 14 نوفمبر 2022 .ويذكر ان المنتخب التونسي يستهل مشاركته السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي بملاقاة منتخب الدانمارك يوم 22 نوفمبر المقبل .وكان المنتخب الوطني التونسي خاض 3 مقابلات ودية مع منتخبات الشيلي المصنف 29 عالميا و اليابان المصنف 24 عالميا والبرازيل المصنف الأول عالميا في اطار المرحلة الاولى من التحضيرات .