المنستير: مسرحية "هم ونحن" للمخرج أنيس شويخ تختتم تظاهرة افتتاح الموسم الثقافي ببنبلة

اختتمت اليوم الأحد مسرحية "هم ونحن" تظاهرة "الأيام الخامسة للفنون ببنبلبة" التي نظمتها يومي 22 و23 أكتوبر الجاري دار الثقافة ببنبلة بفضاءاتها، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير في افتتاح الموسم الثقافي وأكتوبر الموسيقى بهذه المؤسسة الثقافية وفق ما أفادت "وات" مديرة دار الثقافة ببنبلة نبيلة سلامة.





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وواكب جمهور عريض مسرحية "هم ونحن" التي توجت في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب بولاية المنستير (7-9 سبتمبر 2022 بالمركب الثقافي بالمنستير) بجائزة أحسن إخراج، وأحسن نص، وأحسن أداء جماعي وأحسن ممثل وأحسن ممثلة. وهذا العمل هو من إنتاج نادي سنابل الركح بدار الثقافة ببنبلة عن نص لبرتولت بريشت ودراماتورجيا وإخراج أنيس شويخ.وتندرج المسرحية ضمن المسرح التجريبي والمدرسة الملحمية لبريشت حيث لا توجد شخصيات، وهي تثير وضع البلاد والمجتمع التونسي من منظار المواطن الذي يحاول أن يكسب قوته ويعيش تحت وقع صراعات عدّة مقابل زاوية نظر السياسيين البعيدة تماما عن زاوية نظر الشعب البسيط. وقد تم الاشتغال على هذا العمل منذ جانفى 2022 حسب أنيس شويخ.وكان الجمهور واكب اليوم، قبيل عرض المسرحية ندوة تثقيفية حول "الموسيقى التونسية والمتغيرات القيمية الحديثة" مع الدكتورين في الموسيقي محمّد المذيوب وتوفيق بوقرة.وخصص اليوم الأوّل من التظاهرة للعرض الفني "ريحة البلاد" لجمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بقيادة محمّد مذيوب علاوة على عرض للماجورات وورشات في الفنون التشكيلية.