الرابطة 1 - المجموعة 2- فوز ثمين للاتحاد المنستيري خارج القواعد على نجم المتلوي

حقق الاتحاد المنستيري فوزه الاول في الموسم بعد تغلبه، اليوم الاحد في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، على مضيفه نجم المتلوي 2-1 ليرفع وصيف النسخة الماضية رصيده الى اربع نقاط في الصدارة من مقابلتين رفقة كل من مستقبل سليمان واولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل الرجيش.

وجسم تفوق نادي عاصمة الرباط كل من زياد العلوي (38) ويوسف اومارو (84) فيما سجل حمزة اللطيفي هدف نجم المتلوي من ركلة جزاء في الدقيقة 64





وتغلب مستقبل الرجيش على ضيفه اتحاد بن قردان بهدف لصفر سجله وائل بن عثمان في الدقيقة 31 فيما انتهت مباراة الاولمبي الباجي واولمبيك سيدي بوزيد بالتعادل 2-2

وسجل امان الله الحبوبي هدفي الاولمبي الباجي في الدقيقتين 11 و85 فيما حقق حسن الشلي (7) وبدرة المولهي(71) هدفي اولمبيك سيدي بوزيد

..



.





وفي ما يلي النتائج:

.. ...



نجم المتلوي 1 حمزة اللطيفي (ض ج 64)

الاتحاد المنستيري 2 زياد العلوي (38) ويوسف اومارو (84)



الاولمبي الباجي 2 امان الله الحبوبي (11 و85)

اولمبيك سيدي بوزيد 2 حسن الشلي (7) وبدرة المولهي (71)



مستقبل الرجيش 1 وائل بن عثمان (31)

اتحاد بن قردان 0



الترتيب

الاتحاد المنستيري 4 2

مستقبل سليمان 4 2

اولمبيك سيدي بوزيد 4 3

مستقبل الرجيش 4 3

اتحاد بن قردان 3 2

الاولمبي الباجي 2 3

النادي الافريقي 0 0

نجم المتلوي 0 1









وتغلب مستقبل الرجيش على ضيفه اتحاد بن قردان بهدف لصفر سجله وائل بن عثمان في الدقيقة 31 فيما انتهت مباراة الاولمبي الباجي واولمبيك سيدي بوزيد بالتعادل 2-2وسجل امان الله الحبوبي هدفي الاولمبي الباجي في الدقيقتين 11 و85 فيما حقق حسن الشلي (7) وبدرة المولهي(71) هدفي اولمبيك سيدي بوزيدنجم المتلوي 1 حمزة اللطيفي (ض ج 64)الاتحاد المنستيري 2 زياد العلوي (38) ويوسف اومارو (84)الاولمبي الباجي 2 امان الله الحبوبي (11 و85)اولمبيك سيدي بوزيد 2 حسن الشلي (7) وبدرة المولهي (71)مستقبل الرجيش 1 وائل بن عثمان (31)اتحاد بن قردان 0الاتحاد المنستيري 4 2مستقبل سليمان 4 2اولمبيك سيدي بوزيد 4 3مستقبل الرجيش 4 3اتحاد بن قردان 3 2الاولمبي الباجي 2 3النادي الافريقي 0 0نجم المتلوي 0 1