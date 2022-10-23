بطولة العالم لكرة اليد - الترجي الرياضي يحرز المركز الخامس


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 15:31 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهى الترجي الرياضي التونسي مشاركته في بطولة العالم للاندية لكرة اليد "سوبر غلوب" في المركز الخامس عقب فوزه اليوم الاحد بمدينة الدمام السعودية على فريق الخليج السعودي (31-30) في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الخامس.


وكان الترجي الرياضي فاز امس في لقاء ترتيبي اول على توباتي البرازيلي بالرميات الحرة 4-2 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 31-31.
ويذكر ان الترجي الرياضي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعد فوز على منستروس المكسيكي (48-21) وهزيمة امام برشلونة 24-37.
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