بطولة العالم لكرة اليد - الترجي الرياضي يحرز المركز الخامس

انهى الترجي الرياضي التونسي مشاركته في بطولة العالم للاندية لكرة اليد "سوبر غلوب" في المركز الخامس عقب فوزه اليوم الاحد بمدينة الدمام السعودية على فريق الخليج السعودي (31-30) في اللقاء الترتيبي من اجل المركز الخامس.







وكان الترجي الرياضي فاز امس في لقاء ترتيبي اول على توباتي البرازيلي بالرميات الحرة 4-2 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 31-31.

ويذكر ان الترجي الرياضي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعد فوز على منستروس المكسيكي (48-21) وهزيمة امام برشلونة 24-37.

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وكان الترجي الرياضي فاز امس في لقاء ترتيبي اول على توباتي البرازيلي بالرميات الحرة 4-2 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 31-31.ويذكر ان الترجي الرياضي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعد فوز على منستروس المكسيكي (48-21) وهزيمة امام برشلونة 24-37.