حزب العمال يعلن عن ايقاف 3 عناصر من مناضليه ومواطن، خلال حملة توزيع منشورات بالقيروان


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 16:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن حزب العمال انه تم اليوم الاحد "ايقاف ثلاثة مناضلين من الحزب خلال حملة توزيع منشورات مناهضة للغلاء المشط للأسعار بالقيروان، الى جانب إيقاف مواطن كان يوثق الإعتداء البوليسي واستعمال العنف أثناء عملية الإيقاف."
وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان في بيان لها اليوم بإطلاق السراح الفوري واللامشروط للموقوفين معبرة عن إدانتها للخيارات الإقتصادية والسياسية لقيس سعيد وحكومته


كما دعا حزب العمال كل القوى التقدمية السياسية والمدنية في الجهة للوقوف في وجه العودة إلى ما اسماه "مربع الدكتاتورية" والتراجع عن أهم مكسب حققته الثورة التونسية وهو مكسب الحريات العامة والفردية
..

.


وجدد حزب العمال الدعوة لكل المواطنين إلى توحيد صفوفهم وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255291



En continu...

Toutes les news...
الأحد 23 أكتوبر 2022 | 27 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:35 15:08 12:11 06:34 05:07
Babnet
30°
 Babnet31° Babnet % 37 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-1932°-2130°-2129°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    22770,9

  • (21 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,26372 DT        1$ =3,30546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct )   1825,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   