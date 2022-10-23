حزب العمال يعلن عن ايقاف 3 عناصر من مناضليه ومواطن، خلال حملة توزيع منشورات بالقيروان

اعلن حزب العمال انه تم اليوم الاحد "ايقاف ثلاثة مناضلين من الحزب خلال حملة توزيع منشورات مناهضة للغلاء المشط للأسعار بالقيروان، الى جانب إيقاف مواطن كان يوثق الإعتداء البوليسي واستعمال العنف أثناء عملية الإيقاف."

وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان في بيان لها اليوم بإطلاق السراح الفوري واللامشروط للموقوفين معبرة عن إدانتها للخيارات الإقتصادية والسياسية لقيس سعيد وحكومته







كما دعا حزب العمال كل القوى التقدمية السياسية والمدنية في الجهة للوقوف في وجه العودة إلى ما اسماه "مربع الدكتاتورية" والتراجع عن أهم مكسب حققته الثورة التونسية وهو مكسب الحريات العامة والفردية

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وجدد حزب العمال الدعوة لكل المواطنين إلى توحيد صفوفهم وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية





كما دعا حزب العمال كل القوى التقدمية السياسية والمدنية في الجهة للوقوف في وجه العودة إلى ما اسماه "مربع الدكتاتورية" والتراجع عن أهم مكسب حققته الثورة التونسية وهو مكسب الحريات العامة والفرديةوجدد حزب العمال الدعوة لكل المواطنين إلى توحيد صفوفهم وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية