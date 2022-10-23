حادثة جرجيس.. استخراج عينات من جثامين بمقبرة حدائق افريقيا

افاد محامون عن لجنة الدفاع على عائلات ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس بان عينات من الجثث التي تم اخراجها من مقبرة حدائق افريقيا كامل نهار يوم أمس بحضور قاضي التحقيق الاول المتعهد بالقضية بحضور الطبيب الشرعي ومصالح الشرطة الفنية والعدلية تم توجيهها الى المخابر المركزية بالعاصمة في انتظار صدور نتائجها في الاجال المحددة .





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واشار المحامون مساء أمس وسط تجمع للعائلات والمجتمع المدني والاعلام امام مقبرة حدائق افريقيا الى امكانية التعرف على الجثث قبل ذلك الموعد عند عرض الصور التي تم اخذها اثناء عملية اخراج الجثث على عائلات المفقودين خلال جلسة الاستماع اليهم المنتظرة يوم الاثنين او الثلاثاء حسب قولهم.ولفت ممثلون عن هيئة الدفاع ان عددا من القبور تم اعادة فتحها واخراج الجثامين بها لرفع عينات منها للتحليل الجيني وهي التي مثلت محل شكوك عائلات المفقودين ومنها القبر الذي احتوى بقايا 3 جثث مؤكدين جدية قاضي التحقيق المتعهد بالملف وحرصه على الاستماع الى كل شخص يحمل معلومة جدية او وثائق او تسجيلات وغيرها من القرائن التي من شانها ان تفيد القضية.وفي هذا السياق وضعت هيئة الدفاع عدول اشهاد وتنفيذ على الذمة من اجل المعاينات الضرورية ودعت عائلات المفقودين عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك الى اجتماع اليوم قبل موعد جلسة الاستماع .وحسب نفس المصدر فانه اثناء عملية اخراج الجثث التي دارت اطوارها بمقبرة حدائق افريقيا تم حجز كيس وبقايا هياكل عظمية عثر عليها عدد من المواطنين بالفضاء الخارجي للمقبرة في قطعة ارض مقابلة لها وفتح تحقيق بشانها .وللتذكير فقد تجمع كامل يوم أمس عدد كبير من المواطنين من عائلات مفقودين ومجتمع مدني امام مقبرة حدائق افريقيا لمواكبة عملية شروع قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمدنين المتعهد بالقضية في فتح عدد من القبور منتشرين بكامل المحيط الخارجي للمقبرة اين قاموا بعملية نبش وبحث على اثره عثروا على كيس معد لحمل الجثث وبقايا هيكل عظمي.