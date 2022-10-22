المنستير: تدشين توسعة مؤسسة ناشئة مختصة في تقطير الزيوت بكلفة 1 مليون دينار

دشن والي المنستير المنذر بن سيك علي مساء اليوم توسعة مشروع مؤسسة ناشئة منتصبة بمدينة خنيس بولاية المنستير مختصة في تقطير الزهور والأعشاب وإنتاج العطور ومواد التجميل الطبيعية بلغت قيمتها 1 مليون دينار بين تهيئة المصنع والتجهيزات وإحداث مخبر وفق ما أفادت وات باعثة المشروع مروي بن علي.

وقالت مروى التي وقع اختيارها سنة 2019 كأفضل امرأة باعثة في تونس وتكريمها يوم 13 أوت الفارط من رئيسة الحكومة إن فكرة مشروعها انطلقت سنة 2012 حيث اقترضت من زوجها ألفي دينار لشراء الزيوت وتجربة التركيبات التي تعرفها. وأنّها وجدت مساعدة كبيرة من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير ومركز الأعمال بالمنستير والاتحاد الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير.



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وركزت مشروعها لأوّل مرة سنة 2015 الذي ظل يتطور من سنة إلى أخرى إذ قررت توسعة المشروع نظرا لأنّ أسعار المواد الأولوية الموردة باهضة وليست دائما لها نفس الجودة المطلوبة وللضغط على كلفة الإنتاج. وتقدمت سنة 2017 بطلب قرض من البنك التونسي للتضامن فاقت قيمته 100 ألف دينار غير أنّها حظيت بالموافقة على قرض قدره 54 ألف دينار عن طريق برنامج "رائدة" لدعم المبادرة الاقتصادية النسائية مما مكنها من اقتناء آلة استخراج الزيوت.ودعمت مشروعها في السنة الموالية بآلات التقشير ثم كامل مكوّنات سلسلة تقشير واستخراج بذور التين الشوكي إذ ظلت لسنتين تستعين بعشرين إمرأة لتقشير التين الشوكي يدويا.وأنتجت مروى في السنة الأولى 8 لتر من زيت بذور التين الشوكي وخلال السنة الحالية أكثر من 900 لتر من زيت بذور التين الشوكي. وانطلقت في التصدير منذ سنة 2017 نحو السوق الأوروبي كفرنسا وسويسرا وتمثل قيمة الصادرات 30 في المائة من قيمة رقم أعمال الشركة حسب مروى بن علي.واشتغلت مروى على توفير ظروف نجاح مؤسستها الناشئة وهي أن تكون منتوجاتها ذات مواصفات عالمية فسعت لتحقيق ذلك بتوفير التجهيزات الجيّدة والاشهاد فتحصلت أوّلا على علامة "بيو التي استطاعت الولوج بها إلى الأسواق الأوروبية ثم تحصلت ثم على الايزو 9001 المتعلقة بالتصرف في الجودة ، وعلى شهادة الممارسات الجيّدة لصناعة مواد التجميل. وطورت خلال جائحة كورونا التسويق الالكتروني وعلامة المنتوج مما مكنها من ترويج منتوجاتها.ويتميز هذا المشروع الذي يشغل حاليا 14 إطار و25 من العملة مقابل إطار واحد وعامل واحد سنة 2015 بقيمة مضافة عالية ومردودية اقتصادية وفيه مصالحة مع المحيط حسب والي المنستير المنذر بن سيك علي معتبرا أنّ هذه المؤسسة الناشئة هي نموذج يكرس الجدية في العمل والتفاني والنضال من أجل تحقيق النجاح من قبل كفاءات تونسية شابة.