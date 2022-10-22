منوبة :الاحتفاظ ب3 شبان من اجل القيام بأعمال شغب وغلق الطريق بطبربة


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 22:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء اليوم السبت بالاحتفاظ بثلاث شبان من اجل القيام بأعمال شغب، واطلاق سراح اربعة قصر اخرين تم القبض عليهم ،على خلفية غلقهم الطريق على مستوى باب الوادي بطبربة، واشعال العجلات المطاطية وفق ما أفاد به مصدر امني وات.


ياتي ذلك اثر تمكن اعوان مختلف الوحدات والفرق التابعة لمنطقة الامن الوطني بطبربة، من التصدي لاعمال شغب تجددت الليلة ، قام على اثرها عدد من الشبان واغلبهم قصر باشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق والقذف بالحجارة ، وهي محاولات استمرت منذ يومين وتصدى لها الاعوان بنجاح ، بتامين المحلات والمؤسسات العمومية، وفق ذات المصدر.
يشار الى ان مناطق طبربة، و دوار هيشر والمرناقية شهدت أيضا خلال الاسبوع الحالي محاولات للقيام بأعمال شغب ليلا من قبل مراهقين واطفال، تم التصدي لها من قبل وحدات الامن والحرس الوطنيين .
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