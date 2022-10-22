دوز : اكثر من 250 متسابقا يشاركون في النسخة السادسة لنصف المارطون الدولي "من اجل ماتيو "

بمشاركة اكثر من 250 متسابقا من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا، انطلقت صباح اليوم السبت بصحراء مدينة دوز فعاليات النسخة السادسة من نصف المارطون الدولي (21 كلم) "من اجل ماتيو".

واوضحت منظمة هذا الماراطون ماري تيراز ل"وات" ان "هذه التظاهرة السياحية الرياضية تمثل تخليدا لذكرى ابنها ماتيو الذي توفي جراء حادث جد بصحراء مدينة دوز سنة 2015لتقرر العائلة اثرها حفر بئر بالمنطقة التي توفي بها الابن في رمزية للتشبث بالحياة من خلال توفير المياه للرعاة وعابري الصحراء ثم الشروع في تنظيم نصف مارطون دولي انطلاقا من هذه البئر وصولا الى مدينة دوز على امتداد 21 كلم ".



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واضافت ماري تيراز ان "هذه التظاهرة الرياضية السياحية تكبر من سنة الى اخرى ليصل عدد المشاركين هذه السنة الى اكثر من 250 متسابقا اغلبهم من فرنسا من اصدقاء العائلة ومن المولعين برياضات التحدي خاصة وان هذا الماراطون ينتظم بين الكثبان الرملية وبين الواحات الى جانب مشاركة عدد من الجزائريين والمغاربة فضلا عن عدد هام من التونسيين الذين باتوا من الاصدقاء الاوفياء لهذه التظاهرة الرياضية على غرار متسابقي ولاية قابس الذين يفوق عددهم 30 مشاركا".كما اكدت ذات المصدر ان " نصف الماراطون الدولي يشهد مشاركة 32 متسابقا في رياضة المشي لتمكين الجميع من التمتع بجمالية الصحراء مشيرة الى ان هذه التظاهرة تساهم ايضا في التعريف بالوجهة الصحراوية بالجنوب التونسي "ومن ناحيته اكد صاحب وكالة الاسفار المنظمة لهذا الماراطون شكري بن منصور ان "هذه التظاهرة تمثل ضربة البداية للموسم السياحي الصحراوي الذي يبدو جيدا من حيث المؤشرات المسجلة الى حد الان" مشيرا الى "ان مثل هذه التظاهرات الرياضية تساهم الى حد بعيد في التسويق للسياحة الصحراوية والتعريف بجمالية المنطقة التي تجمع بين الصحراء والواحات الى جانب العادات والتقاليد المميزة لمتساكني الجهة".وبدوره اكد المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم ل"وات" ان ماراطون "ماتيو" الذي سبق بندوة صحفية للتعريف بهذه التظاهرة انتظمت مساء امس باحد النزل بالمنطقة السياحية بدوز يعتبر حدثا رياضيا هاما بالجهة له عدة ابعاد سياحية وانسانية في ذات الوقت تساعد في انعاش الحركة السياحية بهذه الربوع .واضاف الصايم ان التظاهرات الرياضية والسياحية التي تعيش على وقعها الجهة خلال هذه الايام تمثل حلقة من حلقات الترويج للوجهة السياحية بالجنوب التونسي خاصة وان روزنامة هذه التظاهرات للموسم الحالي ثرية بالعديد من الراليات والماراطونات التي تحظى باشعاع ومتابعة اعلامية كبرى على المستوى الدولي .