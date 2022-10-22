تصفيات كأس افريقيا للرقبي النسائي ( 15 لاعبة): المنتخب التونسي ينهزم أمام مدغشقر ويفشل في بلوغ الأدوار نصف النهائية


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فشل المنتخب الوطني التونسي للرقبي سيدات (15 لاعبة) في التأهل الى الأدوار نصف النهائية لكأس افريقيا للأمم للكبريات، اثر هزيمته اليوم السبت، في اللقاء الثاني والفاصل من تصفيات المجموعة الثالثة، أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 27 - 5.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في تصفيات المجموعة الثالثة، التي دارت مبارياتها بملعب الرقبي بالمنزه من 14 الى 22 أكتوبر الجاري، بالفوز على السينغال بنتيجة 24 - 7، لتقتصر اثرها ورقة الترشح للأدوار نصف النهائية بين سيدات المنتخب التونسي وسيدات مدغشقر.

يذكر ان التصفيات الافريقية تقام بمشاركة 12 منتخبا، موزعة على اربع مجموعات، تضم كل واحدة ثلاثة منتخبات، ويتاهل الاول من كل مجموعة الى الأدوار نصف النهائية.

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وفي ما يلي تذكير بنتائج مباريات تصفيات المجموعة الثالثة التي احتضنتها تونس:

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14 أكتوبر
تونس - السينغال 24 - 7
18 أكتوبر
مدغشقر - السينغال 34 - 25
22 أكتوبر
تونس - مدغشقر 27 - 5

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