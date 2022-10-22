بطولة الرابطة الاولى (الجولة3-المجموعة 1): النتائج و الترتيب


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 17:00 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 22 اكتوبر 2022

المجموعة الاولى
ملعب الشابة
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هلال الشابة صفر
اتحاد تطاوين 1 محمد امين بن عمار (49)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
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النادي البنزرتي 2 بشير المقدم (35)(58) ض ج
امل حمام سوسة 2 محمد امين هلال (34)/ دافيد انكاي (37)

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 2 6 2 0 0 6 1
2-اتحاد تطاوين 3 4 1 1 1 3 3
3-هلال الشابة 2 3 1 0 1 3 1
-الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0
5-النادي البنزرتي 3 2 0 2 1 3 6
6-امل حمام سوسة 3 1 0 1 2 2 9
7-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0
-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

الاحد 23 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-الاتحاد المنستيري الصادق السالمي
ملعب خواجه بالمهدية
مستقبل الرجيش-اتحاد بن قردان اسامة رزق الله
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني

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