بطولة الرابطة الاولى (الجولة3-المجموعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 22 اكتوبر 2022





المجموعة الاولى

ملعب الشابة

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هلال الشابة صفر

اتحاد تطاوين 1 محمد امين بن عمار (49)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

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النادي البنزرتي 2 بشير المقدم (35)(58) ض ج

امل حمام سوسة 2 محمد امين هلال (34)/ دافيد انكاي (37)



الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 2 6 2 0 0 6 1

2-اتحاد تطاوين 3 4 1 1 1 3 3

3-هلال الشابة 2 3 1 0 1 3 1

-الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0

5-النادي البنزرتي 3 2 0 2 1 3 6

6-امل حمام سوسة 3 1 0 1 2 2 9

7-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0

-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0



الاحد 23 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية

ملعب المتلوي

نجم المتلوي-الاتحاد المنستيري الصادق السالمي

ملعب خواجه بالمهدية

مستقبل الرجيش-اتحاد بن قردان اسامة رزق الله

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني



المجموعة الاولىملعب الشابةهلال الشابة صفراتحاد تطاوين 1 محمد امين بن عمار (49)ملعب 15 اكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي 2 بشير المقدم (35)(58) ض جامل حمام سوسة 2 محمد امين هلال (34)/ دافيد انكاي (37)1-النجم الساحلي 2 6 2 0 0 6 12-اتحاد تطاوين 3 4 1 1 1 3 33-هلال الشابة 2 3 1 0 1 3 1-الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 05-النادي البنزرتي 3 2 0 2 1 3 66-امل حمام سوسة 3 1 0 1 2 2 97-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0ملعب المتلوينجم المتلوي-الاتحاد المنستيري الصادق السالميملعب خواجه بالمهديةمستقبل الرجيش-اتحاد بن قردان اسامة رزق اللهملعب باجةالاولمبي الباجي-اولمبيك سيدي بوزيد محمد الفني