قابس : فقرات ثقافية متنوعة تؤثث الدورة 29 لمهرجان الرمان بكتانة

بعرض فرجوي تضمن لوحات لماجورات قابس ولفرق الفنون الشعبية والتراث، وحضره جمهور غفير، انطلقت يوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 فعاليات الدورة 29 لمهرجان الرمان بكتانة التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام.

وتضمن هذا المهرجان في سهرته الافتتاحية عرضا غنائيا أحياه الفنان رؤوف ماهر الذي قدم باقة متنوعة من أغانيه الجميلة، أمتعت الجمهور الحاضر الذي كان متعطشا لمثل هذه السهرات الفنية.





وتشتمل الدورة 29 لمهرجان الرمان بكتانة على معرض للصناعات التقليدية وآخر تجاري وعلى ندوة فلاحية حول الارشاد الفلاحي في قطاع الرمان.

كما يتضمن برنامج هذا المهرجان عروضا للفروسية وسهرة ستحييها هذه الليلة الفنانة ألفة بن رمضان وعروضا تنشيطية للاطفال وأمسية شعرية وفقرات ثقافية أخرى عديدة.

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وللتذكير فإن منطقة كتانة تعتبر من أهم المناطق المنتجة للرمان بولاية قابس. ولشجرة الرمان مكانة خاصة لدى الاهالي تتجلى في العناية بها وتشذيبها والاحتفال بها لما تدره عليهم من مداخيل تمثل بالنسبة للبعض منهم مورد رزقهم الأساسي.



وتشتمل الدورة 29 لمهرجان الرمان بكتانة على معرض للصناعات التقليدية وآخر تجاري وعلى ندوة فلاحية حول الارشاد الفلاحي في قطاع الرمان.كما يتضمن برنامج هذا المهرجان عروضا للفروسية وسهرة ستحييها هذه الليلة الفنانة ألفة بن رمضان وعروضا تنشيطية للاطفال وأمسية شعرية وفقرات ثقافية أخرى عديدة.وللتذكير فإن منطقة كتانة تعتبر من أهم المناطق المنتجة للرمان بولاية قابس. ولشجرة الرمان مكانة خاصة لدى الاهالي تتجلى في العناية بها وتشذيبها والاحتفال بها لما تدره عليهم من مداخيل تمثل بالنسبة للبعض منهم مورد رزقهم الأساسي.