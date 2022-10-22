أكاديمية الخريف 2022 للشبكة الأورو متوسطية للضمان تلتئم في تونس من 25 إلى 27 أكتوبر 2022

تنظم الشركة التونسية للضمان، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وجمعية الاقتصاديين المتوسطيين وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، "أكاديمية الخريف 2022 للشبكة الأورو متوسطية للضمان"، وذلك من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 بإحدى النزل بتونس العاصمة .





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وأوضحت الشركة في بلاغ، السبت، أن الحدث يتناول موضوع "مؤسسات وبرامج الضمان في زمن الصعوبات: التكيّفات والتحوّلات اللازمة في المجال".ويحضر هذا اللقاء، أكثر من ثلاثين مشارك من مؤسسات وبرامج الضمان بكل من تونس ومصر والمغرب والأردن والجزائر ولبنان وقطر والعربية السعودية وفلسطين.ويعتزم القائمون على هذه الدورة، تداول ثلاث مسائل وهي الرهانات الاستراتيجية والقانونية والترتيبية والخاصة بالإشراف على أنشطة الضمان وتوسيع مجال تنمية منتجات مؤسسات وبرامج الضمان والقدرات العملياتية والتحسينات التي يتوجب إدخالها في خصوص إنتاجية هذه المؤسسات.وسينشط مختلف حلقات اللقاء حضوريا أو عبر الواب، مهنيون يعملون في مجال صناعة الضمان وخبراء في مجال تقديم الدعم المالي للشركات الصغرى والمتوسطة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا واليونان ولاتفيا وتركيا وكوريا، وفق ما أورده المصدر ذاته.وتم بعث الشبكة الأورو متوسطية للضمان سنة 2014 بعد عدة اجتماعات التأمت خلال سنوات 2012 و2013 على مستوى كتابة الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونا بإسبانيا.وانطلقت الشبكة منذ سنة 2019، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في تنفيذ أنشطتها المتعلقة بالبحوث والدراسات والتكوين والدعاية للتعريف بها.وتم في جوان 2022 إسناد علامة الاتحاد من أجل المتوسط للشبكة الأورو متوسطية للضمان خلال اجتماع الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط الذي التأم على مستوى كبار الموظفين يوم 16 جوان 2022، وفق البلاغ ذاته.