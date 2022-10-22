صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي، يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ب 17.644 دينار على كل يوم عمل واحد

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور بتاريخ الجمعة 21 أكتوبر 2022 أمر رئاسي يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين 18 سنة على الأقل ب 17.644 دينار عن كل يوم عمل واحد.





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وينص الفصل 2 من هذا الأمر على اسناد "منحة تقنية" للعملـة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة مهما كانت أقدمية العامل، حددت قيمتها بالنسبة للعمال المختصين ب 0.942 د في اليوم الواحد وللعمال ذوي الكفاءة بقيمة 1.772 دينار في يوم العمل الواحد.وتضاف "المنحة التقنية" إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.وجاء في الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون الذي يجري العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2022، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر هذا الأمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا.