سوبر غلوب: الترجي الرياضي يفوز على تاوباتي البرازيلي ويراهن غدا على المركز الخامس

فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت بمدينة الدمام السعودية على تاوباتي البرازيلي برميات الجزاء(4-2) بعد انتهاء المباراة في وقتها القانوني على نتيجة التعادل 31-31 في اطار اللقاء الترتيبي (من اجل المراكز من5 الى8) لبطولة العالم للاندية لكرة اليد -سوبر غلوب- التي تتواصل الى غاية 23 اكتوبر الجاري.





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وسيلتقي الترجي الرياضي غدا الاحد نادي الخليج السعودي الفائز على بنفيكا البرتغالي 35-32 من اجل المراهنة على المركز الخامس فيما سيتبارى تاوباتي وبنفيكا من اجل المرتبة السابعة.وكان الترجي الرياضي التونسي،قد خسر يوم الخميس الماضي امام نادي برشلونة الاسباني 37-24 في الجولة الثانية والاخيرة من الدور الاول لبطولة العالم للأندية في كرة اليد "سوبر غلوب" وخرج من تصفيات المراهنة على لقب البطولة .وكان زملاء الحارس اصيل النملي قد حققوا فوزا عريضا في مباراة الاربعاء الماضي ،على فريق مينيستروس المكسيكي، في اطار منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، بنتيجة 46 - 21.