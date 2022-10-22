سوبر غلوب: الترجي الرياضي يفوز على تاوباتي البرازيلي ويراهن غدا على المركز الخامس


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 15:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت بمدينة الدمام السعودية على تاوباتي البرازيلي برميات الجزاء(4-2) بعد انتهاء المباراة في وقتها القانوني على نتيجة التعادل 31-31 في اطار اللقاء الترتيبي (من اجل المراكز من5 الى8) لبطولة العالم للاندية لكرة اليد -سوبر غلوب- التي تتواصل الى غاية 23 اكتوبر الجاري.


وسيلتقي الترجي الرياضي غدا الاحد نادي الخليج السعودي الفائز على بنفيكا البرتغالي 35-32 من اجل المراهنة على المركز الخامس فيما سيتبارى تاوباتي وبنفيكا من اجل المرتبة السابعة.

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وكان الترجي الرياضي التونسي،قد خسر يوم الخميس الماضي امام نادي برشلونة الاسباني 37-24 في الجولة الثانية والاخيرة من الدور الاول لبطولة العالم للأندية في كرة اليد "سوبر غلوب" وخرج من تصفيات المراهنة على لقب البطولة .

وكان زملاء الحارس اصيل النملي قد حققوا فوزا عريضا في مباراة الاربعاء الماضي ،على فريق مينيستروس المكسيكي، في اطار منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، بنتيجة 46 - 21.
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