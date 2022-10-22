جامعة التعليم الاساسي تقرر مواصلة المعلمين النواب مقاطعة الدروس وتنظيم تحركات احتجاجية بداية من الاثنين المقبل

قررت الجامعة العامة للتعليم الاساسي مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعلمين النواب والمتعاقدين بمختلف المؤسسات التربوية بجميع ولايات الجمهورية، الى جانب تنظيم تحركات احتجاجية بداية من الاثنين القادم.





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وأفادت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المجتمع اليوم السبت، أن مقاطعة الدروس تهم كلا من خريجي الاجازة التطبيقية دفعتي 2021 / 2022 ونواب دفعة 2022 (المعترضون ونواب خارج الاتفاقية) والاعوان الوقتيين دفعات 2018 الى 2021 والمصنفين في الصنف الفرعي أ3.كما قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي مواصلة الاعتصام بالمندوبيات الجهوية للتربية والعمل على انجاحه حضوريا وتنظيميا وتأطيرا، وتنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري.وقرر أيضا تنظيم مسيرات يوم الاربعاء 26 أكتوبر الجاري تنطلق من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات الى جانب يوم غضب وطني في ساحة باب بنات ثم القصبة يوم 1 نوفمبر 2022 يتوج بلقاء جهات.وعبرت جامعة التعليم الأساسي عن رفضها تدريس الفصول المكتظة الناجمة عن الضم الهادف الى افشال مقاطعة الدروس وعدم قبول اي تلميذ خارج قائمة التلاميذ المصادق عليها من قبل مجالس الاقسام والمجلس البيداغوجي والامتناع عن العمل وفق تنظيمات بيداغوجية جديدة غايتها ارباك مقاطعة الدروس.يذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم، والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018.أم