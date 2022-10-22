الرائد الرسمي: صدور الامر عدد 769 لسنة 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون للمهن غير الفلاحية

ضبط الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المنشور أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويجري العمل بهذا الأمر ابتداء من غرة أكتوبر 2022.



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ويحدد الفصل الأول من الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون للبالغين من العمر 18 سنة فأكثر وهو 264ر459 دينارا كقيمة شهرية لنظام عمل 48 ساعة في الاسبوع و 692ر390 دينارا كقيمة شهرية لنظام عمل 40 ساعة في الاسبوع.ويضبط الأمر قيمة الاجر للأجراء الخالصين بالساعة وهي 208ر2 دنانير لنظام عمل 48 ساعة في الاسبوع و 254ر2 دنانير لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.وينص الفصل الثاني على تمتع العملة الخالصون بالوفقة او القطعة او المردود والذين يتقاضون مقابل المردود المادي اجرا يساوي الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الاجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود المادي على الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الاول.ولايمكن ان يتقاضى العمال الشبان مما يقل سنهم عن 18 سنة اجرا دون 85 بالمائة مما يتقضاه غيرهم ممن يفوق سنهم 18 سنة، حسب الفصل الثالث من الامر.