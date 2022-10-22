عمادة المحامين تنبه من موقع واب ولافتات تطلب من المواطنين نيابتهم في قضايا طلاق، وتعلن انها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات

اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين انه تم إجراء المعاينات اللازمة للافتات إشهارية بالشوارع والانهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين "بصفة مبتذلة" تكليف جهة او أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات
ونبهت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم السبت من "هذه الممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة" معتبرة انها تمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه وتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون.
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وكانت شبكات التواصل الاجتماعية تداولت مؤخرا صورا للافتات اشهارية لموقع واب يقدم خدمات تتعلق بتقديم المساعدة في اجراءات قضايا الطلاق وقد اثارت هذه الصور عديد التساؤلات حول قانونية هذه الخدمات ومن يقف وراء هذا الموقع
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