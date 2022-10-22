عمادة المحامين تنبه من موقع واب ولافتات تطلب من المواطنين نيابتهم في قضايا طلاق، وتعلن انها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات

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ونبهت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم السبت من "هذه الممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة" معتبرة انها تمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه وتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون.وكانت شبكات التواصل الاجتماعية تداولت مؤخرا صورا للافتات اشهارية لموقع واب يقدم خدمات تتعلق بتقديم المساعدة في اجراءات قضايا الطلاق وقد اثارت هذه الصور عديد التساؤلات حول قانونية هذه الخدمات ومن يقف وراء هذا الموقع