القصرين: القبض على 11 شخصا كانوا بصدد الاعداد للقيام بأعمال شغب


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 10:29 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بمعتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، القبض على 11 شخصا كانوا بصدد الاعداد للقيام بأعمال شغب تهدف الى الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وحجزت 11 قارورة مولوتوف جاهزة للإستعمال، و30 قارورة بلورية، وعلب منديل ورقي، و7 لترات من البنزين، وفق ما افاد به مصدر أمني "وات"


وذكر ذات المصدر أن العملية تمت إثر نصب كمين محكم للأشخاص المذكورين عند تواجدهم في بناية مهجورة تابعة للسكك الحديدية بسبيطلة.

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كما افاد المصدر الامني بان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث من أجل تكوين وفاق قصد التحضير لإحداث الفوضى والشغب بالجهة بغاية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والاعتداء المدبر على الجولان مع الإحتفاظ ب4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة واحالة البقية في حالة تقديم وادراج اخرين محل تفتيش.

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