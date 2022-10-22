جلسة استماع أولى بمحكمة مدنين الابتدائية لعائلات ضحايا فاجعة جرجيس وعدد من الأطراف المسؤولة

انتهت مساء يوم الجمعة بمدنين، أولى جلسات الاستماع لعدد من الأهالي والمسؤولين، في إطار التحقيق في ملف حادثة جرجيس وملابساتها وما أثير من إخلالات واردة رافقتها، والتي انطلق فيها اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين المتعهد بالقضية، بحضور هيئة الدفاع عن أهالي ضحايا حادثة مركب الهجرة غير النظامية التي فقد فيها 18 من أبناء جرجيس، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة ومساعد وكيل الجمهورية، عرفات المبسوط.







وأوضح نفس المصدر أن أولى هذه الجلسات شملت أهالي 7 من الضحايا الذين ثبتت هويتهم، ومنهم الأربعة الذين أعيد اخراج جثامينهم من مقبرة حدائق إفريقيا، وعائلة أحد المفقودين، إضافة إلى شاهد عيان أدلى بشهادته في ذات الموضوع.



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وأفاد بأن القاضي استمع أيضا إلى رئيسي بلديتي جرجيس المدينة وجرجيس الشمالية، وكل من الناظر العام والناظر الليلي بالمستشفى الجهوي بجرجيس، والمشرف على المقبرة وحارسها القار، على أن تتواصل هذه الاستماعات مع أهالي المفقودين وكل من سيتقدم بإفادة أو شهادة في الموضوع، في انتظار إتمام التساخير اللازمة.



وأسند قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إنابة عدلية للوحدات الأمنية بمنطقة جرجيس لإتمام جملة من التساخير والقيام بالاستماعات اللازمة لكل من يتوجه إليهم للإدلاء بشهادته، وذلك من أجل توسيع التحقيق والمساعدة على كشف الحقيقة.



وأوضح نفس المصدر أن أولى هذه الجلسات شملت أهالي 7 من الضحايا الذين ثبتت هويتهم، ومنهم الأربعة الذين أعيد اخراج جثامينهم من مقبرة حدائق إفريقيا، وعائلة أحد المفقودين، إضافة إلى شاهد عيان أدلى بشهادته في ذات الموضوع.وأفاد بأن القاضي استمع أيضا إلى رئيسي بلديتي جرجيس المدينة وجرجيس الشمالية، وكل من الناظر العام والناظر الليلي بالمستشفى الجهوي بجرجيس، والمشرف على المقبرة وحارسها القار، على أن تتواصل هذه الاستماعات مع أهالي المفقودين وكل من سيتقدم بإفادة أو شهادة في الموضوع، في انتظار إتمام التساخير اللازمة.وأسند قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إنابة عدلية للوحدات الأمنية بمنطقة جرجيس لإتمام جملة من التساخير والقيام بالاستماعات اللازمة لكل من يتوجه إليهم للإدلاء بشهادته، وذلك من أجل توسيع التحقيق والمساعدة على كشف الحقيقة.