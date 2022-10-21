تسجيل 633 مطلب ترشح للتشريعية في الداخل والخارج إلى حد اليوم الجمعة

كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والناطق الرسمي باسمها، محمد التليلي المنصري، أن عدد مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022 بمختلف الدوائر الإنتخابية داخل البلاد التونسية وفي الخارج، بلغ 633 مطلب ترشح، وذلك منذ انطلاق مرحلة قبول الترشحات الاثنين المنقضي، إلى حدود الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، من بينها 8 ترشحات سجلت في 5 دوائر انتخابية في الخارج من جملة 10 دوائر.





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وأكد المنصري في تصريح إعلامي مساء اليوم الجمعة، على هامش زيارته للقاعة المغطاة بالقصرين المدينة، مقر قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المقبلة، أن كل الدوائر في الداخل شهدت ترشحات، بما يؤكد نظريا عدم وجود انتخابات جزئية، بينما توجد هذه الفرضية في الخارج، باعتبار أنه تم تسجيل ترشحات في 5 دوائر فقط من جملة 10 دوائر.وبين، في سياق متصل، أنه "إذا لم يتم تسجيل ترشحات في الخارج بعد الإعلان عن النتائج النهائية، ستكون هناك انتخابات جزئية، وسيكون لزاما مراجعة المرسوم المتعلق بالإنتخابات".وبخصوص مشاركة المرأة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ذكر المنصري أنه تم إلى حدّ الآن قبول 77 مطلب ترشح للنساء، لافتا إلى أنه "لا يمكن فرض مبدأ التناصف، لأن نظام الاقتراع على الأفراد جديد، ويتم العمل به لأول مرة في تونس".وأقر المنصري، في هذا الصدد، بأن "لكل نظام له سلبياته وإيجابياته، وبعد تطبيقه يتم تقييمه وتعديله".