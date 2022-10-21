القيروان: انتفاع 25 امرأة من صاحبات المشاريع بتدريب في مجالي الإدماج المالي والرقمي

انتفعت 25 امرأة من صاحبات الأعمال بولاية القيروان، بدورة تكوينية تم اختتامها عشية اليوم الجمعة ودامت 5 أيام، في مجالي الإدماج المالي والرقمي، ببادرة من هيئة الأامم المتحدة للمرأة.





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وأفاد منسق المشاريع بهيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس، سامي الزواري، في تصريح ل"وات"، بأن هذه الدورة تهدف إلى تنمية قدرات المشاركات في مجالي الإدماج المالي والرقمي وتمكينهن من المهارات اللازمة لإنجاح مشاريعهن وتحقيق مردودية أفضل.وبخصوص محور الإدماج الرقمي، أكد الزواري أنه تم تمكين النساء من تقنيات التسويق الرقمي واستعمال المنصات الالكترونية وحسن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي واكتساب آليات الحماية من المخاطر السيبرنية، فضلا عن تنمية قدراتهن على تحديد الجهات الفاعلة في شبكة التضامن الرقمي وتوجيههن نحو إقامة شراكات وتشبيك العلاقات.أما بالنسبة لمحور الإدماج المالي، فقد تلقت المشاركات تكوينا في أهم الصعوبات التي تمر بها الشركات الصغرى والمتوسطة، والبحث عن مصادر التمويل، وكيفية الإستثمار في تطوير رأس المال، إضافة إلى تدريبهن على التمكن من الحقوق والواجبات المالية للمؤسسات، فضلا عن التمكن من أساليب ووسائل التحليل المالي وإدارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة، وفق المعايير المعمول بها.وبين الزواري أن هذه الدورة الثانية تأتي إثر دورة أولى أقيمت في مدينة بنزرت، ولاقت نجاحا كبيرا، وزفق تقديره، مشيرا إلى أنه ستعقبها دورات أخرى بكل من صفاقس وتونس الكبرى، تسعى من خلالها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تكوين 100 امرأة من صاحبات المشاريع.يذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم بالشراكة مع "مؤسسة أورونج للأعمال الخيرية"، وبدعم من الحكومة الكندية، سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة إلى النساء رائدات الأعمال بولايات بنزرت والقيروان وصفاقس وتونس الكبرى، بهدف تعزيز قدراتهن ومزيد تمكينهن اقتصاديا، وذلك بداية من 1 أكتوبر الجاري وإلى غاية 18 نوفمبر 2022.