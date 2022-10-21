سيدي بوزيد: القطار الوردي يقدّم خدمات صحيّة لفائدة أهالي منطقتي الفوني والمزونة

استفادت حوالي 300 إمرأة من التقصي المبكر لسرطان الثدي بمنطقتي الفوني والمزونة من ولاية سيدي بوزيد في إطار خدمات القطار الوردي الذي وصل، مساء اليوم الجمعة، إلى الجهة ضمن قافلة صحية نظمتها وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف هياكلها المركزية والجهوية، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وعديد المتدخلين من إدارات جهوية ومنظمات وجمعيات، وذلك ضمن فعاليات "شهر أكتوبر الوردي".

وذكر المندوب الجهوي لديوان الاسرة والعمران البشري بسيدي بوزيد، توفيق حميدة، في تصريح لـ"ـوات"، أنّ القطار تضمن فريقا من اخصائيين وأطباء، وقد شهد اقبالا كبيرا لدى توقفه بمحطتي الفوني والمزونة لتقديم الخدمات والفحوصات.





وذكر أن المرض يصيب سنويا عددا كبيرا من النساء، حيث أصاب سنة 2020 حوالي 3500 امرأة و3650 امرأة سنة 2021، وتوفيت بسببه 850 امرأة سنة 2020 وهو السرطان الاول في صفوف النساء في تونس.

وأشار أن القطار الوردي انتظم بالتعاون بين الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري باشراف من وزارة الصحة وبمشاركة وزراة الشؤون الاجتماعية والشركة التونسية لسكك الحديدية والكشافة التونسية.



