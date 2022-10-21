القصرين : إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص بشبهة تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، أمس الخميس ، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق شقيق مترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 وفي حق شخصين آخرين أصيلا معتمدية سبيطلة بشبهة تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهورية ، رياض النويوي.







وبين النويوي في تصريح إعلامي مساء اليوم أنه تم الإبقاء على إمرأة في حالة سراح بعد أن تم الإحتفاظ بها مع الثلاثة متهمين الآخرين من أجل نفس الشبهة.

يشار إلى أنه تم إدراج ابن رئيس البرلمان السابق محل تفتيش من أجل نفس التهم الموجهة للمتهمين المذكورين.



