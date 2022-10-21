مشاركة هيئة الانتخابات في المؤتمر الخامس للجمعية العامة للمنظمة العالمية للهيئات العليا الانتخابية بكاب تاون

شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ممثلة في نائب رئيسها ماهر الجديدي، في أشغال المؤتمر الخامس للجمعية العامة للمنظمة العالمية للهيئات العليا الانتخابية A-WEB، الذي انعقد بمدينة كاب تاون (جنوب إفريقيا) من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بدعوة من المنظمة العالمية المذكورة.





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كما شارك الجديدي، في أشغال الندوة الدولية التي تم عقدها على هامش المؤتمر، حول "دعم الديمقراطية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة"، وكذلك في مداولات اللجنة التنفيذية للمنظمة، بإعتبار أن تونس من بين أعضاء اللجنة، حيث تمت المصادقة عن تقارير التدقيق المالي لسنوات 2019 و2020 و2021 ، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن هيئة الانتخابات.وتم تخصيص أشغال الجلسة العامة الخامسة للمنظمة (يومي 19 و20 أكتوبر)، للتصويت على انضمام الهيئات الانتخابية لكل كولمبيا واثيوبيا وليبيا للمنظمة العالمية للهيئات الانتخابية، فيما تم في تخصيص اليوم الثاني للجلسة العامة لمداخلات المشاركين حول دعم الديمقراطية في الدول الاعضاء، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة.وأكد الجديدي خلال مشاركته، أهمية نشر وترسيخ ثقافة انتخابية لدى الشعوب تقوم على اساس الممارسات الفضلى، مبرزا نجاح الهيئـة في تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 على دستور جديد للجمهورية التونسية، والاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات الأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022.