قابس: حملة ترويجية لرمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للأصل

انطلقت اليوم الجمعة، باحدى الفضاءات التجارية الكبرى بمدينة قابس، حملة ترويجية ينظمها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على امتداد ثلاثة أيام لعرض وبيع رمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للأصل "رمان قابس"ومنتجات أخرى مشتقة منه مثل العصير والمربى والرُب وغيرها من منتوجات الواحة.







ويسعى الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس بوصفه المتصرف الحالي للتسمية المثبتة للأصل لرمان قابس بالتعاون مع مشروع النفاذ الى الأسواق للمنتجات الغذائية والمحلية في تونس الى مزيد التعريف بهذا الرمان وبتسميته وهي تسمية رسمية تضمن للمستهلكين أصالة المنتوج، وتؤكد أنه متأت من الثروات المحلية ونتاج خبرة معينة وتحدد المنطقة الجغرافية التي تخول اسناد هذه التسمية لكافة المنتجين بواحات قابس.

يشار الى ان صابة الرمان للموسم الحالي بولاية قابس قد قدرت من قبل المصالح الفلاحية بـ 25 الف طن لتكون بذلك في حدود صابة الموسم الفارط الذي شهد تصدير 9000 طن من ثمار الرمان، وهو ما يمثل زيادة في حدود 23 بالمائة مقارنة بصادرات الموسم الذي سبقه والتي بلغت 7284 طنا.



