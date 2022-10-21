تونس ستكون من أبرز الدول الافريقية التي ستحظى بدعم الاتحاد الدولي ( ممثلة الاتحاد الدولي للرقبي)

ابرزت ممثلة الاتحاد الدولي للرقبي كورال فان دينبيرغ ان تونس ستكون من أبرز الدول الافريقية التي ستحظى بدعم الاتحاد الدولي خاصة في رياضة الرقبي سيدات التي تعتبر ضمن اهم توجهاته مشيدة بريادة تونس وماشهدته هذه الرياضة من تطور هام لاسيما منها في صنف السيدات.





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ومن جهته، ثمن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال اجتماعه صباح اليوم الجمعة بممثلة الاتحاد الدولي للرقبي التي كانت مرفوقة برئيس الجامعة التونسية للعبة عارف بلخيرية و المدير العام للرياضة المنصف شلغاف، مجهودات الجامعة لدعم هذا الاختصاص الرياضي واعادة اشعاعه دوليا مؤكدا دعم سلطة الاشراف لملف احتضان تونس لتظاهرة "كاس التحدي" المتوقع تنظيمها خلال شهر افريل القادم بمشاركة 24 منتخبا، اضافة الى تهيئة المنشآت الرياضية الخاصة بهذه الرياضة.يذكر أنّ تونس تحتضن حاليا بمدينة نابل، فعاليات البطولة المؤهلة لبطولة افريقيا كبريات ب15 لاعبة من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات تونس ومدغشقر والسينغال.وكان المنتخب التونسي قد فاز في وقت سابق بمباراته الأولى على المنتخب السينغالي، قبل أن يلاقي غدا السبت منتخب مدغشقر ، في لقاءه الثاني والأخير، انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.