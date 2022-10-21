الكاف: صابة ضعيفة لزيت الزيتون وغرة نوفمبر موعد انطلاق موسم الجني

من المنتظر أن تسجل ولاية الكاف خلال الموسم الجديد لجني الزيتون تراجعا في الصابة، حيث قدر الإنتاج لهذه السنة ب7ر9 الاف طن من الزيتون، وذلك تبعا للعوامل المناخية الصعبة التي شهدها الموسم خلال فترة التنوير للأشجار وكذلك الحرارة المرتفعة التي رافقت الموسم خلال الفترة الصيفية، وفق ما جاء في التقرير الذي قدمته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال جلسة العمل التي انعقدت يوم أمس الخميس بمقر الولاية







وتدارست الجلسة بالمناسبة كل الجوانب المتصلة بسير الموسم الجديد لجني الزيتون وخاصة في مجال توفير اليد العاملة واحترام شروط التحويل للصابة والتصرف في مادة المرجين.



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وتقرر أن ينطلق موسم الجني بداية من غرة نوفمبر القادم، وذلك لمدة 90 يوما بمجموع يد عاملة تقدر بالف و250 عاملاً وعاملة تخصص لإنجاز عمليات الجني والتحويل



وفي سياق متصل، توقع المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح ل"وات" أن يصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون خلال الموسم الجديد إلى حدود 15 دينارا وذلك تبعا لارتفاع كلفة الإنتاج وضعف الصابة.

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مر



وتدارست الجلسة بالمناسبة كل الجوانب المتصلة بسير الموسم الجديد لجني الزيتون وخاصة في مجال توفير اليد العاملة واحترام شروط التحويل للصابة والتصرف في مادة المرجين.وتقرر أن ينطلق موسم الجني بداية من غرة نوفمبر القادم، وذلك لمدة 90 يوما بمجموع يد عاملة تقدر بالف و250 عاملاً وعاملة تخصص لإنجاز عمليات الجني والتحويلوفي سياق متصل، توقع المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف عبد الكريم الحيدري في تصريح ل"وات" أن يصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون خلال الموسم الجديد إلى حدود 15 دينارا وذلك تبعا لارتفاع كلفة الإنتاج وضعف الصابة.مر