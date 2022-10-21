تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية، 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء إلى 98051 إصابة، وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر.





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وأكد بن ناصر، اليوم الجمعة في تصريح ل"وات"، أن ولاية تونس لم تسجل منذ 20 أوت المنقضي أية حالة وفاة بفيروس "كورونا" ليستقر العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في حدود 2862 حالة، وأشار إلى إقامة مصاب واحد بالفيروس بمستشفى عمومي، مقابل عدم وجود اي مصاب بالفيروس بالعناية المركزة.وبخصوص الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة والرابعة من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" أكد بن ناصر أن الإقبال على مراكز التلقيح بالنسبة للفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة بهدف تعزيز المناعة يتراوح يوميا بين 40 و45 شخصا.وذكر بن ناصر ان الإدارة الجهوية للصحة تقوم حاليا باستدعاء الفئة العمرية فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة للإقبال على التطعيم ضد "الأنفلونزا الموسمية"، وذلك عبر منظومة "ايفاكس".