إحباط 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 813 مهاجرا من الغرق

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والشمال والساحل، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 أكتوبر الحالي، 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 813 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.





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فقد تمكنت وحدات بإقليم الحرس البحري بالوسط، وفق المصدر ذاته، من إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 669 مجتازا، بينهم 447 من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء.وأحبطت وحدات بإقليم الحرس البحري بالشمال خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 62 مجتازا من بينهم 12 يحملون جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء.كما أحبطت وحدات بإقليم الحرس البحري بالساحل 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 82 مجتازا، بينهم 14 من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء .وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت ونابل وصفاقس وطبلبة وقلعة الأندلس وحلق الوادي والمنستير والمهدية و سليانة من ضبط 48 شخصا، بينهم 6 مفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة والبقية كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.