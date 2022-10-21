وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن إطلاق بريد إلكتروني وطني رسمي للتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنه أصبح اليوم بإمكان التونسيين الحصول على بريد إلكتروني وطني رسمي للتواصل الآمن والتفاعل السريع مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، أن عنوان البريد الإلكتروني الجديد يتكون من المعرف الرقمي للمواطن متبوعاً بإسم النطاق الوطني



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tunisie.tn@. ويتم الولوج إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن عبر بوابة المواطن بإستعمال الهوية الرقمية.وتهدف هذه الخدمة إلى تركيز آلية تبادل إلكتروني رسمي للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها تطبيقا للأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020كما تهدف، أيضا، إلى تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وذلك بتوفير قناة إتصال رسمية لإرسال وتلقي وثائق وإشعارات مفصلة عن الخدمات الإدارية تعوض أو تكمل الإرساليات القصيرة.ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخدمة من شأنها أن توفر الوقت وجهد التنقل وكلفة التراسل الإداري بالتخلّص التدريجي من الرسائل والإشعارات الورقية، مؤكدة ضمان التبادل المؤمن ومضمون الوصول للرسائل مع إمكانية التأكيد الفوري بالإستلام من المتلقيكما ترمي إلى تعزيز السيادة الرقمية الوطنية باعتماد منظومة تراسل ومزود خدمة وموزعات ونطاق وطني تكون حامية للوثائق الرسمية وللمعطيات الشخصية. وتعتبر تونس من أولى الدول عالميا التي تركز بريد إلكتروني رسمي للمواطن ، لتبادل المراسلات الرسمية مع الإدارة، وفق ما أوردته الوزارة في بلاغها