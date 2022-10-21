جندوبة: أولياء تلاميذ يستهجنون عدم التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة ويطالبون بالتدخل الفوري

أعرب عدد من أولياء تلامذة المرحلة الابتدائية بعدد من معتمديات ولاية جندوبة عن شديد غضبهم لعدم مباشرة أبنائهم دراستهم منذ بداية السنة الدراسية وغلق عدد من المدارس، بالاضافة الى الغيابات الجزئية بعدد هام من المدارس في المناطق الريفية والحضرية.





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وتساءل اولياء في تصريحات متطابقة ل"وات" عن مصير أبنائهم في وقت تستعد فيه مدارس أخرى لإجراء اختبارات تقييمية، وحمّلوا المسؤولية لوزارة التربية والمعلمين المضربين، مستهجنين في ذات الوقت جعل أبنائهم "رهائن تفاوض من قبل الطرفين" على حد تعبير البعض منهم.ومن بين المدارس المغلقة منذ بداية السنة الدراسية مدرسة "البياضة" و"الموخر" و "السلاطنية" و "حفرة الجنّة" وغيرها.وأفادت المديرة الجهوية للتربية ريم المعروفي "وات" بان عدد المدراس التي بقيت مغلقة اغلاقا شبه تام بلغ 12 مدرسة وان عدد المدارس التي سجل بها نقص جزئي بلغ 98 مدرسة، واضافت ان دفعة 2021 من المعلمين النواب تلقت ضمانات، وقد انطلق المعنيون في الالتحاق بمدارسهم.وكان المعلمون النواب دفعتي 2021 و2022 قد رفضوا منذ منطلق السنة الدراسية التدريس احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية، قبل ان يخوضوا سلسلة من الاحتجاجات في كافة ولايات الجمهورية وسط تعطل المفاوضات التي تخوضها هياكلهم النقابية مع وزارة التربية.