بنزرت: احباط عملية هجرة غير نظامية لثلاثة اسر من بينهم رضيعة عبر سواحل منطقة جرزونة


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 10:57 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تمكنت وحدات المركز البحري بجرزونة التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت، مساء امس الخميس، من احباط عملية هجرة غير نظامية لثلاثة اسر، وعددهم 13 شخصا من بينهم رضيعة، عبر سواحل منطقة جرزونة، وإيقاف 3 اشخاص من بينهم منظم العملية، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول "وات".


واوضح المصدر ذاته ان المصالح الأمنية للمركز البحري بجرزونة، تفطنوا خلال عملهم الرقابي على طول السواحل مرجع النظر، لمحاولة تسلل مركب مصنوع من الالياف الزجاجية واجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الإيطالية، فتم إيقاف المركب ومنع كل من عليه من مواصلة الإبحار، وتعريض حياتهم للخطر خاصة وان الجوية كانت رديئة وكان البحر شديد الاضطراب مع قوة للرياح والامواج.

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ولاحظ المصدر نفسه ان الاسر التى كانت تنوي الابحار خلسة ينتمون الى عائلة أولى تتركب من الاب والام وخمسة أطفال، واسرة ثانية تتركب من اب وام وطفلين، وعائلة ثالثة تتركب من الام ورضيعة لم يتجاوز عمرها السنة.

يشار الى ان ذات الوحدات الأمنية التابعة للمركز البحري بجرزونة، تمكنت ايضا، باشراف المنطقة البحرية ببنزرت اثر عمل استعلاماتي، من حجز مركب خشبي عمد أصحابه اخفاءه وسط غابة بمنطقة جرزونة بالقرب من الساحل البحري قصد استعماله في محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم فتح بحث في الغرض.
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مر

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