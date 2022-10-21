قابس: الهيئة الفرعية للانتخابات تتسلم 24 ملف ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 14:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      



قابس: الهيئة الفرعية للانتخابات تتسلم 24 ملف ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب

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تسلمت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس الى حدود يوم امس الخميس، 24 ملف ترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب التي سيتم تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل وفق ما أفاد بذلك رئيس الهيئة فرحات بن يحمد "وات".

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ويتوزع المترشحون لهذه الانتخابات ومن بينهم 22 من الذكور و02 من الاناث حسب الدوائر الانتخابية الى 07 مترشحين بدائرة الحامة والحامة الغربية و06 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية و05 مترشحين بكل من دائرة قابس الجنوبية ودائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب ومترشحا واحدا (01) بدائرة مارث ودخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة.

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