فاجعة جرجيس: سير التحقيقات محور استقبال رئيس الدولة لوزيرة العدل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء بوجه عام.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء يوم الخميس أنه تم التطرق ، على وجه الخصوص، إلى "سير التحقيق الذي تم فتحه حول الظروف والملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب بعرض سواحل جرجيس".





وأكد الرئيس قيس سعيد "متابعته المستمرة" لهذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، مشددا على ضرورة أن "تسير الأبحاث كما ينص على ذلك القانون، وعلى "أنه لا مجال لاستثناء أحد لأن كل المواطنين سواء أمام القانون."



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وفي شأن آخر اكد رئيس الدولة ضرورة "قيام النيابة العمومية بدورها كاملا في إثارة الدعاوي ضد من استغلوا وظائفهم ومارسوا ضغوطات على المواطنين لجمع التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم".



وكان رئيس الدولة قد استقبل ليلى جفال الاثنين الماضي واثيرت خلال اللقاء جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس .

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من جهتها أذنت وزيرة العدل في اليوم ذاته للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت اثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.

وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة





وأكد الرئيس قيس سعيد "متابعته المستمرة" لهذا الملف وغيره من الملفات الأخرى، مشددا على ضرورة أن "تسير الأبحاث كما ينص على ذلك القانون، وعلى "أنه لا مجال لاستثناء أحد لأن كل المواطنين سواء أمام القانون."وفي شأن آخر اكد رئيس الدولة ضرورة "قيام النيابة العمومية بدورها كاملا في إثارة الدعاوي ضد من استغلوا وظائفهم ومارسوا ضغوطات على المواطنين لجمع التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم".وكان رئيس الدولة قد استقبل ليلى جفال الاثنين الماضي واثيرت خلال اللقاء جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس .من جهتها أذنت وزيرة العدل في اليوم ذاته للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وجملة الاخلالات التي وقعت اثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة