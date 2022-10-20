رئيس الدولة يستقبل رئيسة الحكومة و يبحث معها سير العمل الحكومي وعددا من الملفات

مثل الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي وعدة ملفات أخرى متصلة بالتوازنات المالية للدولة محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

ووفق بلاغ إعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية أكد رئيس الدولة " ضرورة إيجاد حلول سريعة لعدد من القضايا التي زادت تعقيدا نتيجة التزامات تعهدت بها حكومات سابقة وكانت تعلم جيدا أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ".



