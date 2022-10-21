القصرين : حجز 17 قارورة مولوتوف بسبيطلة وفتح بحث موضوعه تكوين وفاق بغاية إحداث الفوضى


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 06:21قراءة: 0 د, 30 ث
      
حجزت ، الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ، مساء يوم الخميس ، 17 قارورة مولوتوف مخفية في أحد الأماكن القريبة من حي السرور وذلك بعد ورود معلومات مفادها اعتزام عدد من الأشخاص القيام بأعمال شغب والاعتداء على الأملاك الخاصة و العامة بالجهة باستعمال هذه القوارير وفق مصدر أمني.


وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض لدى فرقة الشرطة العدلية بالجهة موضوعه تكوين وفاق بغاية إحداث الفوضى والإعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و الإعتداء المدبر على الجولان مبرزا أن الأبحاث لا تزال جارية.

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