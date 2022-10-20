اطلاق مشروع "تطوير سياحة المغامرات والتجوال" بتونس

انطلق مشروع "تطوير سياحة المغامرات والتجوال" رسميا الخميس بتونس، بهدف دعم سياحة المغامرات في ولايات توزر وزغوان والمهدية والكاف وفي مناطق أخرى من الشمال الغربي.





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سياحة التجوال ، ثاني رياضة تمارس في تونس

ويندرج هذا المشروع في اطار برنامج النهوض بالسياحة المستدامة، المنجز بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يهدف الى خلق فرص عمل للشباب والنساء، وتطوير سلسلة القيمة لقطاع سياحة التجوال"، وفق ما أفادت به رئيسة وحدة " تطوير السياحة المستدامة "في برنامج التعاون الفني الالماني، كاترين غيرهارد، خلال حفل الإطلاق.ويتضمن المشروع، أيضا، احداث منتجات جديدة مخصصة في سياحة التجوال لفائدة السوق المحلية والدولية على حد سواء، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص في تونس.وافاد الخبير الفني في المشروع، إلياس بن مراد، انه تم اختيار 25 مرشحا من رواد الأعمال وممثلي الجمعيات المحلية اثر اطلاق دعوة للمشاريع، قصد تطوير مهاراتهم.وسينتفع المرشحون ، بداية من 27 أكتوبر 2022، بدورات تكوينية ، من جمعية "ادفنتشر ترافل ترايد اسوسييشن"، وهي منظمة دولية تضم شبكة من 30 ألف مشغل سياحي حول العالم.ويتعلق الامر بإتاحة الفرصة لإبراز المرشحين لدى وكالات الاسفار ووكلاء الاسفار في السوقين المحلية والدولية.وأوضح ان المرحلة الثانية ستنتهي موفى مارس 2023 مبينا ان المرحلة الثالثة والأخيرة ستتركز على الدعم وتطوير المنتوجالسياحي في الأماكن المفتوحة. وستجري خلال هذه المرحلة مرافقة 12 مرشحا لمساندتهم بشكل عملي وتنفيذ مشاريعهم.وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، بالمناسبة، ان هذا المشروع يتنزل في صميم استراتيجية تنمية القطاع السياحي في افق 2035، والتي ترنو الى تركيز سياحة مدمجة ومستدامة في تونس.واعتبر ان "سياحة التجوال والمغامرات، تبقى محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والتنمية الجهوية".وافاد وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، من جهته، ان هذا المشروع ياتي في وقت يتوجه فيه التونسيون اكثر فاكثر الى سياحة التجوال التي اصبحت اصبح ثاني رياضة يمارسها التونسيون بعد رياضة كرة القدم.ولفت في هذا السياق، الى ان وزارته ستعمل على تطوير المشاريع في هذا الاتجاه بالتعاون مع وزارة السياحة .ويطمح مشروع "النهوض بالسياحة المستدامة" الذي يتنزل ضمن تطوير سياحة المغامرات والتجوال الى النهوض بالعرضالسياحي الثقافي والسياحة البيئية او سياحة الطبيعة وتحسينها لا سيما داخل البلاد.ويندرج هذا المشروع بدوره في اطار برنامج "تونس وجهتنا" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قدره 5 ملايين اورو بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والمدمجة في تونس.