جرجيس :اعتصام مفتوح لعائلات مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية من اجل البحث عن الحقيقة والمحاسبة


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 21:09قراءة: 0 د, 34 ث
      
دخل مساء اليوم الخميس عدد من العائلات التي فقدت ابنائها في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس في اعتصام امام مقر المعتمدية حيث نصبوا الخيام واصروا على المرابطة في المكان من اجل قضيتهم حسب قولهم.


وجددوا مطالبهم بكشف الحقيقة والمحاسبة والبحث عن المفقودين وان تطلب الامر فتح كل القبور بالمقبرة اللغز وفق تعبيرهم مؤكدين ان اعتصامهم الذي يساندهم فيه عديد المواطنين سيكون مفتوحا .

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ويذكر ان اهالي جرجيس خاضوا عدة تحركات بعد فاجعة فقدان 18 من ابنائهم تمثلت في تنظيم وقفات احتجاجية واضراب عام تخللته مسيرة سلمية حاشدة الى جانب تحركات اخرى بمقبرة حدائق افريقيا والتحول الى عدد من المستشفيات للبحث عن المفقودين .



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