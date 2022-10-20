تصفيات كاس افريقيا(اقل من 23سنة) 2023 المؤهلة لاولمبياد باريس: المنتخب الاولمبي التونسي يشد الرحال الى الكونغو برازافيل

شد المنتخب الوطني للأولمبي التونسي مساء اليوم اليوم الخميس الرحال الى العاصمة برازافيل لموجهة المنتخب الكونغولي في إطار مباراة ذهاب الدور الثاني لتصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024، وكان مدرب المنتخب الاولمبي ماهر الكنزاري قد وجه الدعوة الى 20 لاعبا للمشاركة في الرحلة وهم على التوالي:







- الترجي الرياضي التونسي: معتز الزدام ، زياد بريمة ، فاروق الميموني .

- النادي الإفريقي : حمدي العبيدي ، شهاب العبيدي ، عزيز القاسمي

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- النادي الصفاقسي: علاء غرام ، محمد النصراوي ، فارس ناجي ،عبد الله العامري ، أشرف الحباسي

- اتحاد بن قردان : شوقي بن خذر ، أحمد العبيدي ، محمد أمين زغادة.

- النجم الرياضي الساحلي : أسامة عبيد

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- المستقبل الرياضي بسليمان : أسامة الحنزولي

- الإتحاد الرياضي المنستيري: هشام بكار

- ران الفرنسي : الياس الدامرجي

- جونكوبينغ السويدي : آدم باللامين

- هوغزاند النرويجي: سيباستيان تونكتي

يذكر ان مباراة الذهاب ضد منتخب الكونغو ستدور يوم الاحد 23 أكتوبرالجاري بملعب ألفونس ماسابا ببرازافيل على الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت تونس.

أما مباراة الإياب فستكون يوم 30 أكتوبر 2022 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس على الساعة الثالثة ظهرا.



- الترجي الرياضي التونسي: معتز الزدام ، زياد بريمة ، فاروق الميموني .- النادي الإفريقي : حمدي العبيدي ، شهاب العبيدي ، عزيز القاسمي- النادي الصفاقسي: علاء غرام ، محمد النصراوي ، فارس ناجي ،عبد الله العامري ، أشرف الحباسي- اتحاد بن قردان : شوقي بن خذر ، أحمد العبيدي ، محمد أمين زغادة.- النجم الرياضي الساحلي : أسامة عبيد- المستقبل الرياضي بسليمان : أسامة الحنزولي- الإتحاد الرياضي المنستيري: هشام بكار- ران الفرنسي : الياس الدامرجي- جونكوبينغ السويدي : آدم باللامين- هوغزاند النرويجي: سيباستيان تونكتييذكر ان مباراة الذهاب ضد منتخب الكونغو ستدور يوم الاحد 23 أكتوبرالجاري بملعب ألفونس ماسابا ببرازافيل على الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت تونس.أما مباراة الإياب فستكون يوم 30 أكتوبر 2022 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس على الساعة الثالثة ظهرا.